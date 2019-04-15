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  3. ناصر الفهد : بعد تعادل النصر كان هناك فوضى في الفريق

ناصر الفهد : بعد تعادل النصر كان هناك فوضى في الفريق




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