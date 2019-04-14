الهيئة الملكية بالجبيل توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل، عن توفّر وظائف أكاديمية وتعليمية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة البكالوريوس.

وأوضحت أن العمل سيكون لدى “ كلية الجبيل الجامعية، ومعهد الجبيل التقني ” ، في محافظة الجبيل الصناعية.

وأشارت إلى أن الوظائف بمسمى ” أستاذ مساعد في علوم الكمبيوتر (للنساء): درجة الدكتوراه في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، الشبكات، هندسة الكمبيوتر، هندسة البرمجيات)، مدرب صياغة وتصاميم الكمبيوتر (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال ذي الصلة، مدرب اللحام الصناعي (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة اللحام) ” .

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 إبريل 2019م؛ وحتى تاريخ 2 مايو 2019م، من خلال الرابط:هنـــــــــا.