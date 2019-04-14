بالفيديو.. ” العدل “: توثيق الجلسات القضائية صوتًا وصورة سيشمل كافة المحاكم

نايف السالم(صدى):

كشف القاضي عبدالعزيز الناصر في وزارة العدل، تفاصيل بدء تطبيق توثيق الجلسات القضائية صوتًا وصورة.

وقال القاضي خلال مشاركته في برنامج ” تم ” : تشمل الخدمة جميع المحاكم لغرض تحقيق وزارة العدل في تحسين الخدمات المقدمة وبدأنا بالرياض وستشمل كافة المحاكم.

وأضاف : وهناك فوائد عديدة لهذا المشروع منا مايتعلق بضبط الجلسات القضائية والقضاء هو مرصد الحقوق بين المتخاصمين ويتيح حفظ حق الاطراف في الأخطاء المهنية التي يقع فيها بعض القضاة.

وأكد أنه سيتم تحويل التسجيلات والفيديوهات إلى بيانات لسهولة الإطلاع عليها.