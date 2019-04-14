بالفيديو.. هيا السبيعي: تحديث بيانات الموظفين إجباري ويشمل نظامي التقاعد والخدمات المدنية

عادل الحربي(صدى):

تحدثت هيا السبيعي، وكيلة وزارة الخدمة المدنية لخدمات المستفيدين، عن إطلاق وزارة الخدمة المدنية تحدث بيانات موظفي القطاع العام عبر خدمة بياناتي الوظيفية.

وقالت هيا عبر برنامج ” تم “، إن تحديث البيانات لموظفي الدولة للمشمولين بنظام التقاعد المدني، ونظام الخدمات المدني؛ لتسهيل عمليات الموارد البشرية.

وأضافت ” السبيعي “: ” وترتكز على بيانات سليمة، وأطلقت الوزارة الخدمة لتحديث بيانات الموظفين، وهو أمر إجباري. ”