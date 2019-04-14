بالفيديو.. هيا السبيعي: تحديث بيانات الموظفين إجباري ويشمل نظامي التقاعد والخدمات المدنية
تحدثت هيا السبيعي، وكيلة وزارة الخدمة المدنية لخدمات المستفيدين، عن إطلاق وزارة الخدمة المدنية تحدث بيانات موظفي القطاع العام عبر خدمة بياناتي الوظيفية.
وقالت هيا عبر برنامج ” تم “، إن تحديث البيانات لموظفي الدولة للمشمولين بنظام التقاعد المدني، ونظام الخدمات المدني؛ لتسهيل عمليات الموارد البشرية.
وأضافت ” السبيعي “: ” وترتكز على بيانات سليمة، وأطلقت الوزارة الخدمة لتحديث بيانات الموظفين، وهو أمر إجباري. ”
فيديو | مداخلة هيا السبيعي عبر برنامج #تم والحديث حول اطلاق وزارة الخدمة المدنية تحدث بيانات موظفي القطاع العام عبر خدمة بياناتي الوظيفية. @TammTalkShow pic.twitter.com/j5jO61PDJu
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 14, 2019
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