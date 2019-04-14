بالفيديو.. متحدث الإسكان: يحق للمواطن طلب مهندس متخصص لفحص الوحدة

نايف السالم(صدى):

أوضح المهندس سيف السويلم، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة عملت على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات، ومنها منصة البناء المستدام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج ” اتجاهات ” : ” أطلقنا عبر منصة البناء المستدام خدمة فحص الوحدات السكنية تحت الإنشاء وسابقة البناء، لضمان مدى جودتها، ورفع جودة كفاءة الطاقة بها ” .

وأشار ” السويلم ” إلى أنه من حق أي مواطن طلب مهندس متخصص لفحص الوحدة السكنية، منذ البداية وحتى الانتهاء من الوحدة السكنية، مؤكدًا أن العقارات التي هدِمت عددها محدود جدًا.

وأفاد بأن نسبة تملك المساكن لدى الأسر السعودية وصلت إلى 53%، مضيفًا : ” نستهدف الوصول بنسبة التملك إلى 60% بحلول 2020، وإلى 70% بحلول 2030 ” .