وظائف نسائية شاغرة في شركة أمنكو للعمل بمركز الملك عبدالله المالي

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (أمنكو) بالتعاون مع إدارة التوظيف والتوجيه المهني بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض توفر وظائف نسائية لحملة الثانوية العامة فما فوق للعمل بمركز الملك عبدالله المالي.

وأبرزت الشركة أن الوظائف بمسمى (ممثلة خدمة عملاء)، وذلك وفقاً للمواعيد وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- حاصلة على شهادة الثانوية العامة فما فوق.

3- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

4- التحدث باللغة الإنجليزية.

5- العمر ما بين 18 إلى 40 سنة.

6- العمل في مركز الملك عبدالله المالي.

وللتقديم يرجى الدخول على الرابط الآتي:هنــــــــــــا..

ملاحظة هامة:

– الرجاء إحضار السيرة الذاتية للمقابلة.

– تعبئة استمارة التسجيل (في حال ترشيحكم ستصلكم رسالة نصية لحضور المقابلة الوظيفية حسب توافق سيرتك الذاتية مع متطلبات الوظيفة وأولوية التسجيل).

وأوضحت الشركة أن المقابلة يوم الخميس القادم بتاريخ 2019/04/18م (من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 صباحاً)، وأن مكان المقابلة:

التوجه خلال الفترة الموضحة أعلاه إلى:

– مبنى الغرفة التجارية بالرياض.