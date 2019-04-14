المجلس الانتقالي السوداني: إعفاء عوض بن عوف من منصبه وإحالته للتقاعد

الخرطوم(صدى):

كشف المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني شمس الدين كباشي إبراهيم، عن إعفاء وزير الدفاع عوض بن عوف من منصبه وإحالته للتقاعد.

وأوضح أن المجلس عيَّن أبا بكر مصطفى مديرًا لجهاز الأمن والمخابرات، لافتًا إلى أن المجلس يعلم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وأكد أن المجلس قبل استقالة صلاح قوش وأصدر قرارًا بإحالته إلى التقاعد، وأعفى سفيري السودان في واشنطن وجنيف من منصبيهما.

وأفاد شمس الدين بأن المجلس أجرى اتصالات بعدد من ممثلي الدول والدبلوماسيين لإطلاعهم على التطورات، كاشفًا أن المجلس بصدد إعادة النظر في قانون النظام العام في السودان.