كلية نايف للأمن الوطني تعلن نتائج القبول المبدئي للرتبتَيْن العسكريتَيْن ” رقيب وجندي “

نايف السالم(صدى):

أعلنت كلية نايف للأمن الوطني، اليوم الأحد، نتائج القبول المبدئي للرتبتَيْن العسكريتَيْن ” رقيب وجندي ” .

وطالبت جميع المقبولين مبدئيًّا، بإحضار المستندات الموضحة في موقع وزارة الداخلية ” أبشر – توظيف ” في الموعد المحدد لكل طالب.

كما اشترطت عليهم، الحضور بالزي الرياضي ” بنطلون لون أسود، وفنيلة لون أبيض ولا تحتوي على أي شعارات ” ، وطباعة نموذج طلب التحاق بالخدمة العسكرية من الموقع، والقيام بتعبئته، وتوقيعه من الجهات المختصة، وإحضاره في موعد المقابلة الشخصية.

وشددت على أنه يجب التقيد بالموعد المحدد لكل متقدم، مضيفة أنه يمكن معرفة نتائج القبول والطلبات والشروط بالرجوع للموقع الإلكتروني عبر بوابة ” أبشر – توظيف ” على الرابط الآتي: هنـــــــــا.