بالصور.. ” الشباب ” يستأنف تدريباته

ماجد محمد(صدى):

استأنف، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ خالد البلطان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الأحد، استعداداته.

وجاء ذلك بقيادة المدير الفني الرومانى ماريوس سوموديكا على ملعب إستاد الأمير خالد بن سلطان وذلك بعد عودة اللاعبين من راحة ليوم أمس منحت لهم عقب فراغهم من لقاء فريق الباطن.

واستهل المدرب حصته التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة (ماركال) تضمنت في اللف حول الملعب وتدريبات تفكيك العضلات وتقويتها، ثم أخضع مدرب الفريق اللاعبين لتطبيق بعض التدريبات الفنية في منتصف الملعب وذلك بعد أن قسمهم إلى ثلاث مجموعات.

تلا ذلك بتقسيمة تكتيكية شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة والاستحواذ على الكرة وتنويع اللعب.