حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 17

علي القحطاني(صدى):

أعلن برنامج حساب المواطن، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 17 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط هنــــا .

وأكد المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن أرقام الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل من برنامج حساب المواطن والبالغ إجماليها أكثر من 2.5 مليار ريال توزعت على أسعار الطاقة شاملةً البنزين والكهرباء والأثر المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى الضريبة المضافة على سلة الأغذية، حيث بلغ نسبة دعم الفرق في الكهرباء 726 مليون ريال بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة تغطية سعر البنزين 27% مقدرة بـ 676 مليون ريال.

وكشف القحطاني أن الزيادة المعلنة من وزارة الطاقة في خطواتها لمراجعة أسعار البنزين وربطه بالسعر العالمي تم تغطيتها مُسبقاً وصرفها قبل تطبيقها على المستفيد المستوفي لشروط الأهلية والاستحقاق وذلك بعد المراجعة التي حدثت في الربع الأخير من عام 2018 من قبل برنامج حساب المواطن، ليكون مجمل الدعم في الدفعات السابقة منذ إقرار الزيادة وحتى تطبيقها حوالي 4،6 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الدعم منذ انطلاق البرنامج إلى الدفعة السابعة عشرة (أبريل) أكثر من 10 مليارات ريال.