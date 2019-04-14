بالفيديو.. والد طفل يتهم مستشفى الطائف باستئصال أعضاء ابنه التناسلية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وجه والد طفل، اتهام لمستشفى الطائف باستئصال أعضاء ابنه التناسلية.

وأوضح والد الطفل، نهار الحارثي لـ ” معالي المواطن ” ، أن المستشفى رفضت قبول حالته، في قسم الطواريء، فتم تشخيصه وقاله أفتح ملف وأرجع لي، والولد لم يستطع التحرك.

وتابع أنهم رفضوا فتح ملف للطفل، وعندما حاول أخي معهم لمدة ساعة ونصف لم يستجيبوا، وفي الصباح قبلوا يستقبلونه وقرروا عملية سريعة، وتمت العملية بعد 6 ساعات من وجوده في المستشفى.

واستطرد: ” فالطفل ظل 6 ساعات محبوس دمه حتى حدث له غرغرينة، فتم الاستئصال، والمؤسف أن الشؤون الصحية تحاول أن تغالط في الحقائق. ”