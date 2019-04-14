ليفربول وصلاح يستعيدان الصدارة

ماجد محمد(صدى):

تمكن، فريق ليفربول الإنجليزي، من الفوز على تشيلسي، بهدفين دون رد، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

واستعاد ليفربول صدارة جدول المسابقة، حيث رفع الفريق رصيده إلى 85 نقطة بفارق نقطتين أمام مانشستر سيتي وتجمد رصيد تشيلسي عند 66 نقطة في المركز الرابع.

ورفع الدولي المصري محمد صلاح رصيده إلى 19 هدفا بالتساوي مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في صدارة قائمة هدافي المسابقة حتى الآن وبفارق هدف واحد فقط أمام السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الذي سجل الهدف الأول لفريقه في مباراة اليوم.