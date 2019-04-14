بالفيديو.. ” نجم أبو العروسة ” يحقق أمنية فتاة يتيمة ويحضر حفل زفافها

القاهرة(صدى):

حقق الفنان المصري سيد رجب، امنية مصرية طالبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يحضر حفل زفافها من أجل تقديمها إلى زوجها خاصة أنه يذكرها بوالدها الراحل وذلك من أجل تقديمها إلى زوجها.

وجاء ذلك بعدما وصله من المحيطين به رغبة الفتاة، التي احتضنته بمجرد رؤيته يدخل إلى قاعة الزفاف.

وسلم الفنان المصري الفتاة إلى زوجها وصافح الجميع، قبل أن يغني معهم على أنغام أغنيات المسلسل.