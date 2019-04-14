بالفيديو.. طرد وزير جزائري أثناء زيارة ميدانية

الجزائر(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول وزير الطاقة الجزائري ” محمد عرقاب “ ، أثناء طرده من قبل محتجين أثناء زيارته لولاية مطار الشيخ العربي تبسي في الجزائر.

وظهر الوزير في الفيديو وهو يحاصره المحتجون، الذين رددوا عبارة ”ارحل ارحل“، مطالبينه بالرجوع والخروج.

ويذكر أنه تم تعيين عرقاب وزيرًا للطاقة في حكومة نور الدين بدوي، التي تم تشكيلها عقب موجة احتجاجات غير مسبوقة أجبرت الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من منصبه.