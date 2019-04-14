المعارضة السودانية تطالب بمحاكمة البشير

الخرطوم(صدى):

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن تواصل الاعتصام، وممارسة كافة أشكال الضغوط السلمية لتحقيق أهداف الثورة، مطالبًا المجلس الانتقالي العسكري بتسليم فوري للسلطة إلى حكومة انتقالية مدنية، متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير، ومحمي بالقوات المسلحة السودانية.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، إن الحكومة المدنية الانتقالية الجديدة ستكون مطالبة بتحقيق بعض الإنجازات، والتي أبرزها القبض على عمر البشير، الرئيس المعزول، وصلاح قوش مدير جهاز أمن النظام المستقيل، والسابق محمد عطا، والأسبق نافع علي نافع وقطبي المهدي، وقادة حزب المؤتمر الوطني والوزارات في الحكومات المركزية والولائية، ومدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989.

وطالب تجمع المهنيين الحكومة الانتقالية بتوجيه تهم للسالف ذكرهم، أبرزها تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب على الدولة بالانقلاب العسكري في 30 يونيو، ضد سلطة شرعية منتخبة، وقتل المعارضين والمواطنين بالاغتيال منذ أول ” شهيد ” في الانقلاب.

كما طالبوا أيضًا، بتوجيه تهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بإقليم دارفور، وجبال النوبة، والنيل الأزرق، فضلًا عن اتهامهم بالخيانة العظمى بفصل جنوب السودان.

وأكد تجمع المهنيين السودانيين على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين وجميع ضباط وضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة الذين انحازوا للثورة.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الحكومة الانتقالية التي من المفترض اختيارها بشكل عاجل، إلى إقالة النائب العام ورؤساء النيابة العامة، ورئسي القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية،

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، تأييده لمقترح قوى المعارضة بتولي شخصية مدنية حكم البلاد، مطالبًا من القوى السياسية تقديم مقترحات للمرحلة الانتقالية خلال 7 أيام.