بالفيديو.. عبدالله العنزي: ملصق كفاءة الطاقة مهم جدًا قبل الشراء

علي القحطاني(صدى):

أكد عبدالله العنزي، عضو فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن ملصق كفاءة الطاقة مهم جدًا قبل الشراء.

وتابع عبدالله خلال برنامج ” سيدتي ” : ” الملصق مهم جدًا في عملية اختيار المنتج الأعلى كفاءة وهذا على كل الأجهزة الكهربائية التي صدر لها ملصق كفاءة الطاقة. ”

وأضاف ” العنزي ” : ” المكيف من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء، وندعو المستهلكين من تحميل تطبيق ” تأكد ” موجود في جوجل بلاي، ومجرد المسح على البطاقة تظهر بيانات المنتج ويستطيع مقارنتها بالملصق الموجود فعليًا على المنتج، وإذا لم تطابق يمكن أن يرفع بلاغ. ”

واختتم أن ضبط درجة الحرارة على 24 درجة مهم جدا ويوفر 30 % من الاستهلاك.