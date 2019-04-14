بالفيديو.. عبدالله العنزي: ملصق كفاءة الطاقة مهم جدًا قبل الشراء
أكد عبدالله العنزي، عضو فريق المباني بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن ملصق كفاءة الطاقة مهم جدًا قبل الشراء.
وتابع عبدالله خلال برنامج ” سيدتي ” : ” الملصق مهم جدًا في عملية اختيار المنتج الأعلى كفاءة وهذا على كل الأجهزة الكهربائية التي صدر لها ملصق كفاءة الطاقة. ”
وأضاف ” العنزي ” : ” المكيف من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء، وندعو المستهلكين من تحميل تطبيق ” تأكد ” موجود في جوجل بلاي، ومجرد المسح على البطاقة تظهر بيانات المنتج ويستطيع مقارنتها بالملصق الموجود فعليًا على المنتج، وإذا لم تطابق يمكن أن يرفع بلاغ. ”
واختتم أن ضبط درجة الحرارة على 24 درجة مهم جدا ويوفر 30 % من الاستهلاك.
#عبدالله_العنزي .. #كفاءة_الطاقة : المكيف من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء .. وملصق كفاءة الطاقة مهم جدا قبل الشراء .. وضبط درجة الحرارة على 24 درجة مهم جدا ويوفر 30 % من الاستهلاك #برنامج_سيدتي#خليجية#تراها_سهلة #لتبقى#كفاءة pic.twitter.com/71cz5iqvg6
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) April 14, 2019
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