بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على اجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

كما توقعت ان تكون سماء غائمة جزئياُ على تلك المناطق قد تتخللها سحب ممطرة.

في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة نجران والاجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية .

كما يتوقع تكون السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير .