كريستال بالاس يسقط أمام مانشيستر سيتي بثلاثية

ماجد محمد(صدى):

قاد رحيم سترلينغ مانشستر سيتي للفوز 3-1 خارج أرضه على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل جناح منتخب إنجلترا هدفين في الدقيقتين 15 و63 قبل أن يقلص لوكا ميليفوفيتش الفارق لأصحاب الأرض من ركلة حرة بالدقيقة 81 ، لكن البديل غابرييل جيسوس حسم انتصار سيتي في الدقيقة الأخيرة.

وتقدم سيتي إلى الصدارة برصيد 83 نقطة من 33 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي خاض العدد ذاته لكنه سيلعب مع تشيلسي في وقت لاحق اليوم.