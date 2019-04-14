بالصور.. ” لامبورغيني هوراكان ” أسرع سيارة كاميرا في العالم

أميرة خالد(صدى):

أكد خبراء على أن ” لامبورغيني ” تتربع على عرش أسرع سيارة كاميرا في العالم، بالإضافة إلى أدق وأجود كاميرا.

وذلك بعد أن استطاعت الشركة العريقة في مجال صناعة السيارات لامبورغيني من تجربة الكاميرا السيارة، التي سميت لامبورغيني هوراكان، التي تحمل الكاميرا المذهلة ذات الجودة العالية في المقدمة.

كما تم تعديل سيارة لامبورغيني هوراكان في مرآب نادي السباقات «ثيرمال»، وتم تجربتها على مضمار السباق الخاص بالنادي.

وتستطيع هوراكان متابعة الأجسام وتصويرها بدقة عالية الجودة، أثناء الحركة السريعة.

كما تستطيع السيارة نفسها الانطلاق من السكون إلى 60 ميلًا في الساعة، في غضون 2.8 ثانية فقط، وحتى سرعة قصوى تصل إلى 180 ميلًا في الساعة، لتكون بهذه الأرقام السيارة الكاميرا الأسرع حول العالم.