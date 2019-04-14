زوج الفنانة سميحة أيوب يتهمها بإخفاء زواجهما 18 عاما بسبب المعاش

القاهرة(صدى):

نشر المخرج المصري أحمد النحاس، عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك ، وثائق خاصة تكشف عن أسرار خاصة بزواجه من الفنانة القديرة سميحة أيوب .

ووجه النحاس ، اتهاماً لسميحة أيوب ، بتعمُّد إخفاء زواجهما لمدة 18 عامًا، من أجل استمرار حصولها على معاش زوجها الراحل سعد الدين وهبة، نافيًا الاتهامات التي وجهت له بسرقتها والاستيلاء على أموالها، والتي حُكم عليه فيها بـ10 سنوات حبس.

ونفى النحاس ما قالته أيوب عن مدة زيجتهما، مؤكدًا أنه تزوجها لأكثر من 18 عامًا، وليس 28 يومًا كما قالت، حيث نشر رسالة شخصية كانت قد أرسلتها له على هاتفه الخاص، مكتوب فيها: ” حبيبي أحمد.. أنت فعلا الزوج الجميل اللي أنا طلعت بيه من الدنيا.. 18 سنة مروا بسرعة.. أنا آسفه على الأيام .. أنا مش بحاول أخبيك إنما أماني عاملة إزعاج ومش عاوزاها تنتصر عليا.. بس وبحبك ” .

ونفى النحاس اتهامه بسرقته لها، موضحًا أن جميع الشيكات كانت تصرف وتذيل بإمضائها أمام ناظريها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البنك كان يرسل لها كشفًا شهريًا بحسابها.

ولفت المخرج المصري، إلى أنه رفض محاولات أيوب، لإخفاء زيجتهما، وأخبرها بأنه في حال طلبه للشهادة سيدلي بما يمليه عليه ضميره وسيعترف بالزواج، وهذا ما حدث بالفعل، ثم رفع عليها قضية لإثبات زواجهما الذي تم في يناير 2000 ، ولكن سميحة اعتبرته يعاديها لشهادته بأقوال تفيد ابنتيْ سعد الدين وهبة، وقرّرت أن تقاضيه بتهمة سرقة دفتر شيكاتها والتصرف في أموالها بصفته مدير أعمالها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، قد عاقبت أحمد النحاس، مدير أعمال الفنانة سميحة أيوب، وزوجها السابق ” عرفيا ” ، بالسجن المشدّد 10 سنوات، لاتهامه بالاستيلاء على 120 ألف دولار من أموالها المودعة ببنك في الزمالك.