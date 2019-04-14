محاكمة سعد لمجرد بتهمة ” الاعتداء الجنسي “
قررت المحكمة الفرنسية، في تطور جديد لقضية النجم المغربي سعد لمجرد، محاكمته بتهمة ” الاعتداء الجنسي ” وليس ” الاغتصاب ” ، التي سبق وأن وجهت إليه منذ نهاية العام 2016.
وعبر لمجرد عن سعادته بالحكم الجديد رغم الاستئناف بطريقة غير مباشرة من خلال صورة عفوية نشرها عبر حسابه على تطبيق ” إنستجرام ” مع مجموعة من أصدقائه وكان في غاية السعادة والراحة.
وجاء الحكم المخفف بعد نتائح التحقيقات الطبية وفحص كاميرات الفندق.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5095 ] نشر منذ 34 دقيقة
تخبط القضاء بس دا دليل علي ان سعد برئ و موعارفين كيف يتخلصون منه