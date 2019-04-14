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محاكمة سعد لمجرد بتهمة ” الاعتداء الجنسي “

محاكمة سعد لمجرد بتهمة ” الاعتداء الجنسي “
مليكة فؤاد(صدى):

قررت المحكمة الفرنسية، في تطور جديد لقضية النجم المغربي سعد لمجرد، محاكمته بتهمة ” الاعتداء الجنسي ” وليس ” الاغتصاب ” ، التي سبق وأن وجهت إليه منذ نهاية العام 2016.

وعبر لمجرد عن سعادته بالحكم الجديد رغم الاستئناف بطريقة غير مباشرة من خلال صورة عفوية نشرها عبر حسابه على تطبيق ” إنستجرام ” مع مجموعة من أصدقائه وكان في غاية السعادة والراحة.

وجاء الحكم المخفف بعد نتائح التحقيقات الطبية وفحص كاميرات الفندق.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5095 ] نشر منذ 34 دقيقة

تخبط القضاء بس دا دليل علي ان سعد برئ و موعارفين كيف يتخلصون منه

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