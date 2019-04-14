توفر وظيفة شاغرة للرجال بشركات إيلاف في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة شركات إيلاف للسياحة والسفر والفنادق عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) ، عن توفر وظيفة شاغرة للرجال، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (منسق موارد البشرية HR Coordinator) .

المسمى الوظيفي: منسق موارد البشرية (HR Coordinator).

الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، حاصل على شهادة الثانوية العامة ، أن يكون عمر المتقدم ما بين 22 إلى 35 سنة ، وخبرة لا تقل عن سنة.

و التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ يوم السبت 2019/06/09م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي اضغط هنا .