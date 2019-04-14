اختيار سمو ولي العهد الشخصية المؤثرة عالميًا لعام 2018

إسلام أباد(صدى):

تسلَّم سفير خادم الحرمين في باكستان نواف بن سعيد المالكي، جائزة الشخصية المؤثرة عالميا لعام 2018 التي فاز بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من قبل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف علوي.

يذكر أن رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ حافظ محمد طاهر محمود أشرفي، كان قد أعلن خلال كلمته في مؤتمر رسالة الإسلام منح الجائزة السنوية التي تمنح لأبرز الشخصيات المهمة والمؤثرة عالميا ويتم منحها سنويا لشخصية مميزة بعد دراسة دقيقة وبحث علمي موثق تقوم به لجنة متخصصة في مؤسسة العلم والسلام والرأي العام في باكستان.

وقرر المجلس الأعلى والمجلس الإداري المنبثق عن مجلس علماء باكستان اختيار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، واعتباره الشخصية الأقوى تأثيرا على مستوى العالم لعام 2018، ومنحه شهادة التقدير ودرع التكريم الخاص بالجائزة، تقديرا لجهوده الكبيرة والمتواصلة وأعماله الجليلة لخدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزائرين ونشر علوم القرآن الكريم والسنة النبوية، والدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف، والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، والدفاع عن اليمن والوقوف مع شعبه الشقيق، ومساندة قضية الجولان الأرض العربية السورية المحتلة، ودفاعه المستمر عن الأقليات المسلمة في مختلف دول العالم، ومساعدة حكومة وشعب باكستان والوقوف معها لمواجهة جميع الظروف والتحديات والصعوبات والدعم الكبير منه لدفع عجلة السلام وتعزيز مسيرة السلم والتعاون والتسامح بين الهند وباكستان.

كما ثمَّن رئيس مجلس علماء باكستان بدعم ولي العهد لجميع البرامج المخصصة لمكافحة التطرف ومواجهة العنف والتشدد والحقد والكراهية والإرهاب في العالم، ونشره وتعزيزه وعنايته وحرصه الدائم على نشر معاني الوسطية والاعتدال في جميع المجتمعات ودول العالم، وبناء على توصيات البحث العلمي والدراسة وتحليل عناصرها المصاحبة، قرر مجلس علماء باكستان منح الجائزة للأمير محمد بن سلمان والإعلان عن تسليمها خلال مؤتمر رسالة الإسلام الرابع المنعقد في إسلام أباد بتاريخ 14 أبريل 2019، سائلين الله تعالى أن يوفق المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.