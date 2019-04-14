4 شباب سعوديين خلّدت ” ناسا ” اسماءهم بإطلاقها على كويكبات في الفضاء

علي القحطاني(صدى):

حقق أربعة شباب سعوديين إنجازا علميا كبيرا، بعد أن أطلقت وكالة ” ناسا ” الفضائية الأمريكية، أسماءهم على أربعة كويكبات.

وجاء ذلك تكريما لهم على جهودهم وإنجازاتهم الفريدة، ونشرت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع أسماء المواطنين الأربعة، الذين حققوا إنجازا كبيرا للمملكة وأبهروا العالم علميا وتقنيا، وخلّدوا أسماءهم في السماء، وهم: المبتعث عبد الجبار الحمود، والمبتعث فيصل الدوسري، وفاطمة الشيخ، وعبد العزيز الغنيم.

وتابعت أن عبد الجبار الحمود، هو مبتعث سعودي في جامعة بوسطن، وتم تكريمه على بحثه العلمي في مجال علوم النباتات، والذي أثنى عليه كبار العلماء واعتبروه ثورة في عالم جينات النبات، فيما فيصل الدوسري، هو مبتعث في جامعة “ UC Berkeley ” بالولايات المتحدة، وتم تكريمه لبحثه في مجال علوم النبات الذي فاز بالمركز الثاني في ” إنتل آيسف 2018. ”

وتعد فاطمة الشيخ موهبة سعودية أطلِق اسمها على الكويكب نظير بحثها المتميز في مجال علوم النبات الذي حصدت من خلاله المركز الثاني في ” إنتل آيسف للعلوم والهندسة ” عام 2016، فيما عبد العزيز الغنيم وهو موظف سعودي في إحدى أكبر شركات البيانات الضخمة في السيليكون فالي بالولايات المتحدة، وذلك بعد فوزه بالمركز الثاني في ” إنتل آيسف ” ، وهي أكبر مسابقة بحثية لطلاب ما قبل الجامعات في مجال العلوم والهندسة عندما كان في المرحلة الثانوية.