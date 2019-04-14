توفير 210 مقعد للطلاب السعوديين في جامعات عالمية متميزة

عادل الحربي(صدى):

وقَّع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عددًا من مذكرات التفاهم بجناح وكالة الوزارة لشؤون الابتعاث المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي الثامن للتعليم العالي الثامن.

وشملت مذكرات التفاهم، حجز مقاعد لطلاب البكالوريوس بتخصص التمريض والتدريب الإكلينيكي بعد التخرج في عدد من الجامعات المتميزة.

وجاءت المقاعد على النحو التالي: جامعة Kings عدد المقاعد 50، جامعة Manchester عدد المقاعد 30، جامعة Birmingham عدد المقاعد 50، جامعة Queen Belfast وعدد المقاعد 50.

و شهد “ آل الشيخ ” ، توقيع مذكرة تفاهم مع دولة السويد لحجز ٣٠ مقعداً لتدريب الأطباء لمرحلة الزمالة الطبية.