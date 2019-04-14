مقيم يعيد 100 ألف ريال لمواطنة بعد تحويله له بالخطأ

علي القحطاني(صدى):

أقدم مقيم من الجنسية الفلسطينية، على إعادة مبلغ 100 ألف ريال حُوّلت إلى حسابه بالخطأ عن طريق مواطنة.

وفي التفاصيل، حوَّلت المواطنة المبلغ المذكور عن طريق الخطأ إلى حساب المقيم الفلسطيني ويدعى محمد الحوت، أثناء قيامها بتحويلها لسداد مديونية.

وتقول المواطنة، إنها بعدما قامت بحوالة على رقم حساب بالخطأ، حيث إنها لم تكن تعلم ما إذا كان هناك نظام واضح لإعادة المبلغ، وإنها استمرت بالتنقل بين الجهات المعنية لمدة يومين دون أي جدوى، تم الحصول على الشخص صاحب الحساب للتواصل معه لعله يقوم بإعادة المبلغ.

وأضافت: عن طريق الواتس أخبرت الشخص بكل التفاصيل، والذي لم يكن على علم بالمبلغ المودع في حسابه؛ لكون شريحته السعودية لم تكن معه في مصر، حيث وعد بشكل فوري بإعادة المبلغ، ولكن لأنه في فترة اختبارات كان من الصعوبة عودته للسعودية، واقترح أن يقوم بإرسال بطاقته الصراف عن طريق مسافر من مصر، وبعدها تمت إجراءات عودة المبلغ.