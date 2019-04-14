بالفيديو.. ناهد السباعي تثير ضجة برقصها برفقة حسن الرداد

القاهرة(صدى):

أثارت الفنانة ناهد السباعي ، ضجة بين متابعيها ، عقب نشرها مقطع فيديو عبر انستجرام ، لرقصة هستيرية تجمعها بفريق عمل مسلسل ” الزوجة 18 “، حسن الرداد وشيماء سيف ومحمود الليثي، على أنغام أغنية الاخير ” القلب يا جميل ” .

وأظهر الفيديو ناهد السباعي وهي ممسكة بالميكروفون وهي تغني مع الأغنية في حين أطلقت شيماء سيف زغرودة، وظهر الجميع في حالة هستيرية في كواليس التصوير.

وتدور أحداث المسلسل حول صاحب شركة أزياء ومصمم ملابس متميز ولكنه “زير نساء” يقوم بدوره الرداد، يقع في الكثير من المشاكل بسبب علاقاته النسائية وتعدد زيجاته التي تصل إلى 18.

وتعرض المسلسل لانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهموا الرداد بمحاولة تقليد النجم الراحل رشدي أباظة من خلال فيلمه الشهير “الزوجة 13″، خصوصًا أن أحداث مسلسله تتشابه كثيرًا مع أحداث هذا العمل، حيث تدور حول رجل يتزوج العديد من المرات؛ وفي بعض الزيجات لا تستمر سوى ساعات، حتى يقع في حب فتاة لكنها تكتشف حقيقته.