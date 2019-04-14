كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بمحافظة الطائف توفر وظائف أكاديمية شاغرة على مسمى “ معيد ” في التخصصات التالية: (القرآن الكريم، الرياضيات، الكيمياء، الاقتصاد).

وأوضحت أن الوظائف وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التخصص المحدد من جامعة سعودية أو جامعة أجنبية معترف بها.

– أن لا يقل تقديره عن جيد جداً.

– أن يجتاز الإجراءات النظامية المحددة في لائحة أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالكليات العسكرية.

وطالبت الكلية من لديه الرغبة والمؤهل العلمي المطلوب وتتوفر فيه الشروط المحددة أعلاه التقدم ببيان سيرته الذاتية وصورة من مؤهلاته العلمية وصورة من شهادات الخبرة العملية (غير مستردة) على العنوان التالي: كلية الملك عبدالله للدفاع – الجوي – الطائف – العرفاء طريق الرياض صندوق بريد ( 2965) الرمز البريدي (21944) تليفون (0127250000/ 0127250001)، كما يتم إرسال نسخة إلكترونية على البريد الإلكتروني ([email protected])، علماً بأن آخر موعد لاستقبال طلبات التقدم على الوظائف في تاريخ 12 شعبان 1440هـ.