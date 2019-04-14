بالفيديو.. رصد 5 آلاف ريال مكافأة مالية لمن يطلق طائر ” الحبارى “

نايف السالم(صدى):

كشف المواطنان الشقيقان عبد الله ومحمد الحريش، عن مبادرة للحفاظ على طائر “الحبارى” من الانقراض، برصد مكافأة مالية قدرها 5 آلاف ريال، لمن يطلق طائر الحبارى.

ومن جانبه، أكد عبد الله الحريش إن طائر الكوة أو الحبارى، طائر يعشقه الملوك والأمراء والصيادون، وهو من الطيور المهددة بالانقراض على مستوى العالم، ولذلك تم رصد مكافأة لحماية هذا الطائر، وبدأت قبل 15 يوماً، وتم استقبال أكثر من 50 مقطع فيديو يثبت إطلاق سراح طائر الحبارى من ملاكهم.

وأشار ” الحريش” إنه يعتبر الوقت الحالي، هو وقت تزاوج وتفريخ طائر الحبارى، لافتا إلى أن هذه المبادرة من رجال الأعمال تهدف إلى حماية الحياة الفطرية، والمكافأة على إطلاق السراح أو رعاية بيوض هذا الطائر، وهدايا للصيادين خلال رعاية الطائر واحتضان البيضة والتفقيس، بحسب موقع” العربية. نت”.

وأوضح أن بقاء طيور الحبارى هذا العام في المملكة، بسبب وجود الأجواء الربيعية، حيث كانت بيئة خصبة لتبييض طيور الحبارى، وهذا يتطلب الدعم في تفقيسها أيضاً في السعودية والعناية بها، ويكون مكانها الأصلي داخل السعودية، بدلاً عما هو متعارف عليه في باكستان أو العراق أو إيران.