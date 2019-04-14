” ايكاردي ” يعتزم الرحيل عن انتر ميلان

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة المهاجم الدولي الأرجنتيني ماورو ايكاردي في الرحيل عن صفوف ” انتر ميلان ” ، بنهاية الموسم الجاري.

وعن التفاصيل، لم يجدد ” ايكاردي ” عقده مع الإنتر وحلمه هو ” مدريد ” ، ولكن المهاجم الأرجنتيني ليس هو اللاعب الذي يرغب به النادي في الوقت الحالي.

وتوجد خيارات أخرى لـ ” إيكاردي ” أبرزها ” يوفنتوس ونابولي ” إذا أراد البقاء في إيطاليا، وهُناك يونايتد الذي سوف ينفق الكثير في الصيف من أجل تعزيز صفوفه.

يٌذكر أن عقد ” إيكاردي ” سينتهي في يونيه 2021 المقبل بقيمة كسر عقد تصل 110 مليون يورو، لكن التقارير تشير إلى أن إنتر ميلان لا يمانع رحيله في حال وصول عرض بقيمة 80 مليون يورو.