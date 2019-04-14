أضرار خطيرة عند استخدامك دم الوطواط في إزالة الشعر الزائد من الجسم 

أميرة خالد(صدى):

أشارت الدكتورة سمر محمد، أستاذ الأمراض الجلدية بالقصر العيني، إلى أن السيدات تلجأ لإزالة الشعر الزائد من الجسم باستخدام دم الوطواط، موضحة أنهن يعتقدن أن دهن جسم الفتيات الرضع بدم طائر الوطواط، يساعد في منع نمو الشعر بأجسادهن مرة أخرى.

ولفتت إلى أن هناك سيدات يستخدمن لبن الأم بدهنه على إحدى المناطق بجسدها أو بجسم ابنتها، للتخلص من الشعر الزائد بصورة نهائية، مشيرة إلى استخدام البعض مرارة الدجاج للتخلص من الشعر الزائد نهائيًا.

وقالت سمر محمد إن الأطفال هم الضحية الأولى لهذه المعتقدات الخاطئة، بسبب ضعف مناعتهم، ما يزيد من خطر إصابة جلدهم بالأمراض الخطيرة، ومنها:حساسية الجلد، الحكة الشديدة، الاحمرار.

ومن جهته، أوضح الدكتور شريف حته، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن استخدام مرارة الدجاج ودم الوطواط يضر بالصحة ويتسبب في نقل العدوى.

وأبان أن دم الوطواط ومرارة الدجاج يحتويان على بكتيريا الضارة، التي قد تصيب الإنسان بملامسة جلده، مبينا أنه لا يضر بالبشرة أو الجلد الخارجي فقط، إنما يتسبب في عدوى الجهاز التنفسي، والعين، والجهاز الهضمي، ويزداد الأمر خطورة إذا قام الطفل بابتلاع أي من تلك المواد، نظرًا ضعف مناعته.