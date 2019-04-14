فيديو قديم لزوجة البشير الأولى تروي قصة زواجه عليها أيام وفاة والدتها

الخرطوم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو قديم لفاطمة خالد الزوجة الأولى للرئيس السوداني السابق عمر البشير ، خلال مقابلة تليفزيونية تكشف بها كيفية زواجه عليها من وداد بابكر ، أيام وفاة والدتها ، موضحة طريقة تعاملها مع الموقف .

وقالت فاطمة ، الشرع حلل 4 للرجل وما فيها حاجة، ولكن انا كانت أمي متوفية وكنت في البلد، وما حصل أني سمعت الكلام دا ، أنه هو بيتزوج، لحد ما جا راجع تاني وجا حدث أبوي وقاله نحن نوينا نتزوج نسوان الشهداء ومعايا ناس يعني ما برايا وكلم فاطمة .

وتابعت ، أبوي طبعًا كلمني بعد 3 يوم، وجابت اختي الجريدة وقالتلي شوفي عمر كلام العرس أظنه صح، قلتلها خلاص خليه، وتبكي قلتلها ما تبكي اللي يبكيكوم شنو، ما فيها حاجة، الراجل محلله 4 وسكتنا على كده، وللتاريخ هذا ما قلتله ليش عرست.

وأضافت ، هو مشي بالأصول راح عند والدي وطبعًا ما حيقله شي وباركله ، وبعدين أبوي كلمني وقالي خلاص الراجل محللته 4 ومنعنا من أي شي حتى خواتي قالهم ما تتكلموا لان الزواج دا في ناس تتكلم فيه برا، أما أنا لا سألته ولا قلتله مالك ولا معرس لشنو ، وما في داعي للكلام“.

وفي ختام المقابلة تقول فاطمة خالد تعقيبًا على سؤال المذيعة بشأن حزنها من زواج البشير: ما باركت له بالزواج، ما في زوجة ترضى يعرس زوجها، والحمد لله ربنا ثبتني .