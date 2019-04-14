صحيفة برتغالية: بريوفيتش أخذ بثأره من فيتوريا

طلال الغامدي(صدى):

علقت صحيفة ” أبولا ” البرتغالية على فوز الإتحاد بقيادة المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش على النصر في ختام الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

وكتبت الصحيفة عقب انتهاء المباراه : خسر النصر بقيادة فيتوريا على ارضه امام الاتحاد ما اطاح بهم إلى المركز الثاني .

وأضافت : بريوفيتش الذي واجه فيتوريا مطلع الموسم الحالي لاعباً لباوك اليوناني عندما كان المدرب مع بنفيكا البرتغالي .

كما اشاد الاتحاد الصربي لكرة القدم بتألق بريوفيتش قائلاً عبر تويتر : ساهم الكسندر بريوفيتش بانتصار عظيم للاتحاد امام النصر وصيف الدوري السعودي ، بتسجيله هدفين ، كما ابعده عن مناطق الهبوط .

وكان الصربي قد هز شباك النصر مرتين قبل انتهاء الشوط الأول ، ليبعد الأتحاد عن الخطر إذ وصل إلى النقطة 28 والمركز 12 .