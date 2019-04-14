صحيفة برتغالية: بريوفيتش أخذ بثأره من فيتوريا
علقت صحيفة ” أبولا ” البرتغالية على فوز الإتحاد بقيادة المهاجم الصربي ألكسندر بريوفيتش على النصر في ختام الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .
وكتبت الصحيفة عقب انتهاء المباراه : خسر النصر بقيادة فيتوريا على ارضه امام الاتحاد ما اطاح بهم إلى المركز الثاني .
وأضافت : بريوفيتش الذي واجه فيتوريا مطلع الموسم الحالي لاعباً لباوك اليوناني عندما كان المدرب مع بنفيكا البرتغالي .
كما اشاد الاتحاد الصربي لكرة القدم بتألق بريوفيتش قائلاً عبر تويتر : ساهم الكسندر بريوفيتش بانتصار عظيم للاتحاد امام النصر وصيف الدوري السعودي ، بتسجيله هدفين ، كما ابعده عن مناطق الهبوط .
وكان الصربي قد هز شباك النصر مرتين قبل انتهاء الشوط الأول ، ليبعد الأتحاد عن الخطر إذ وصل إلى النقطة 28 والمركز 12 .
ماوكلي[ عدد التعليقات: 430 ] نشر منذ 38 دقيقة
الاعب فاشل جدا وقلتها قبل المباراه تم دعم لاعبي الاتحاد بالمنشطات ومنهم بريوفتش اللي تحركاته لم نشهدها في المباريات الماضيه كان ثقيل وحركته بطيئه أمس كان سريع يهاجم ويدافع ويضغط على المدافعين، دوري فاشل يعمل من أجل مصلحة الهلال
افتحوا المجال لجميع الانديه بإستخدام المنشطات من باب العداله وبالمره يحلا الدوري