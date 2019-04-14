نرمين محسن لمن اتهموها بالإساءة للسيدة عائشة: ” ناقصين.. ومو مسامحة “

أميرة خالد(صدى):

خرجت الفنانة نرمين محسن عن صمتها لتوضح حقيقة سخريتها واستهزائها من السيدة عائشة – رضي الله عنها – بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تصور ”قردة“ يطلق عليها ”عائشة“.

وأضافت نرمين، خلال استضافتها ببرنامج ”كشف حساب“ مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، قائلة:” تعرضت لظلم كبير في حياتي من قبل الناس، وبالأخص في واقعة اتهامي بالإساءة لرموز ديني”.

ولفتت إلى أن الواقعة بدأت حينما كانت في أحد ”المهرجانات“، وكان هناك قردة أطلق عليها ”عائشة“ من قبل صاحب الحديقة، موضحة أنه أمر لا يخصها بل إنها قامت بتصويرها فقط.

وأكدت أنها لن تجرؤ على الإساءة للسيدة عائشة، قائلة: ”أستغفر الله العظيم، أنا إنسانة مسلمة، كيف أقوم بهذا الفعل المسيء؟ بل أنا أستحقر من يقوم بهذا الفعل فكيف أسوي هذا الشيء؟ أنا أحب ديني ورسولي وزوجاته وأحب كل التعاليم الإلهية وأتبعها وأحترمها“.

وحول احترامها لكل الرموز الدينية، أكدت أنها أشياء مقدسة لديها: ”أنا كنت قاعدة أصور في السناب، ولا أمتلك هذه القردة، ليس لي ذنب لأني مستحيل أسوي هذا الشيء“، واصفة من اتهمها بذلك بأنه إنسان ناقص، لأن هذه خطوط حمراء مقدسة، قائلة: ”حسبي الله ونعم الوكيل فيه وأنا مو مسامحة“.