امرأة عن طلاقها من زوجها: شفته في الحلم وهو بيخوني

القاهرة(صدى):

اختارت امرأة مصرية الابتعاد عن زوجها والطلاق منه بعد زواج استمر أربع سنوات؛ وذلك بسبب اعتقادها بخيانة زوجها.

وعن تفاصيل ما حدث، كانت الزوجة دائمة الشك في أفعال زوجها وبحث عن سبل التأكد من شكوكها إلا أنها لم تجد ما يُدين الزوج؛ لتستدل على خيانته بـ ” أحلامها ” .

وقالت ” الزوجة ” : ” أنا حلمت بزوجي بيخوني ودي مش أول مرة أحلم نفس الحلم، أنا متأكدة إنه بيخوني مع صحابتي شوفتهم مع بعض ودايما في الحقيقة بشوفهم، وجوزي اعترف ليا إنه كان معجب بيها قبل جوازنا وإنها رفضت الجواز منه ” .

وحاول الزوج اقناع زوجته بالرجوع عن قرارها إلا أنها أصرت على طلب الطلاق قائلة: ” مينفعش أعيش مع واحد خاني حتى لو في الحلم، لأن أكيد أنا حلمت بحاجة بتحصل أو هتحصل ” .