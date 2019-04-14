بالصور.. ضبط قارب صيد مخالف في جدة

نايف السالم(صدى):

نجحت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بالمحافظة، اليوم الأحد، في ضبط قارب صيد يستخدم أدوات صيد مخالفة لنظام الثروة السمكية ” صخاوي/ قراقير” بمركز صروم جنوب محافظة جدة.

ومن جانبه، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن فرع الوزارة سوف يقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين؛ للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة.

وفي السياق نفسه، أوضح مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة ردة بن عبادل الزهراني، أن معدات الصيد التي تم ضبطها مخالفة للمقاسات المسموح بها، وأن كمية المصيد كانت بأنواع مختلفة من الأسماك، وتم اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات بحق المخالفين حسب الأنظمة والتعليمات.