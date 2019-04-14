” بوتيا ” يغيب عن مواجهة الأهلي بسبب إصابته
كشفت الكشوفات المبدئية لإصابة مدافع الهلال ألبرتو بوتيا عن كدمة في مفصل القدم.
وستسبب هذه الإصابة في غياب ” بوتيا ” عن المشاركة مع الفريق في مواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل، وذلك في إياب نصف نهائي بطولة كأس زايد.
وجاءت إصابة ” بوتيا ” مشاركة مع مدافع الأهلي حسين عبدالغني، بعد تسجيل الأسباني الهدف الأول له مع الفريق.
يُذكر أن ” بوتيا ” أحرز أمام الأهلي الهدف رقم 100 لنادي الهلال في جميع بطولاته هذا الموسم.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 865 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الموسم الزعيم اخذ الراقي رايح جاي شدو حيلكم علي الاقل ياراقي المبارة القادمة امام الزعيم في كاس زايد مستواكم هذا الموسم متهالك ولا يشرف اي اهلاوي منتمي للكيان ضاع كل شئ مابقي الا كاس زايد حققوها علي الاقل