” بوتيا ” يغيب عن مواجهة الأهلي بسبب إصابته

طلال الغامدي(صدى):

كشفت الكشوفات المبدئية لإصابة مدافع الهلال ألبرتو بوتيا عن كدمة في مفصل القدم.

وستسبب هذه الإصابة في غياب ” بوتيا ” عن المشاركة مع الفريق في مواجهة الأهلي يوم الاثنين المقبل، وذلك في إياب نصف نهائي بطولة كأس زايد.

وجاءت إصابة ” بوتيا ” مشاركة مع مدافع الأهلي حسين عبدالغني، بعد تسجيل الأسباني الهدف الأول له مع الفريق.

يُذكر أن ” بوتيا ” أحرز أمام الأهلي الهدف رقم 100 لنادي الهلال في جميع بطولاته هذا الموسم.