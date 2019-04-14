فيديو نادر للملك المؤسس أثناء استقباله الرئيس المصري الراحل محمد نجيب قبل 66 عام
كشف مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن مقطع فيديو نادر يوثق استقبال الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود – طيب الله ثراه – للرئيس المصري الراحل محمد نجيب في مدينة الطائف .
وأظهر المقطع الوثائقي الذي يعود إلى شهر ذي الحجة من عام 1372هـ ، 1953م ، الموكب الملكي وهو يدخل إلى قصر الضيافة ، فيما كان الأمير فيصل بن عبد العزيزآنذاك –رحمه الله- في استقبال الرئيس المصري .
كما وثق الفيديو تحية قادة البلدين واجتماع بين الملك المؤسس والرئيس محمد نجيب ، وعدد من المسئولين بالمملكة وقادة ثورة 1952 المصرية .
فيديو نادر للمؤسس الملك عبدالعزيز، في أثناء استقباله لأخيه الرئيس المصري محمد نجيب في الطائف. ويبدو الملك فيصل ضمن المستقبلين، 1372هـ، 1953م.#أرشيف_الملك_فيصل pic.twitter.com/MRUeq2RFyk
— مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (@KFCRIS) ١٣ أبريل ٢٠١٩
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