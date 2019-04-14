فيديو نادر للملك المؤسس أثناء استقباله الرئيس المصري الراحل محمد نجيب قبل 66 عام

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كشف مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية عن مقطع فيديو نادر يوثق استقبال الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود – طيب الله ثراه – للرئيس المصري الراحل محمد نجيب في مدينة الطائف .

وأظهر المقطع الوثائقي الذي يعود إلى شهر ذي الحجة من عام 1372هـ ، 1953م ، الموكب الملكي وهو يدخل إلى قصر الضيافة ، فيما كان الأمير فيصل بن عبد العزيزآنذاك –رحمه الله- في استقبال الرئيس المصري .

كما وثق الفيديو تحية قادة البلدين واجتماع بين الملك المؤسس والرئيس محمد نجيب ، وعدد من المسئولين بالمملكة وقادة ثورة 1952 المصرية .