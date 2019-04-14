بعد الخلاف.. شقيقة ميجان ماركل تتوعدها بإفساد فرحة المولود الملكي 

لندن (صدى):

توعدت سامانثا ماركل، أختها ميجان بإفساد فرحة قدوم المولود الملكي لدوق ساسكس الأمير هاري وزوجته، من خلال كتاب ستطرحه في الأسواق في نفس وقت الولادة.

وأوضحت أن الجزء الأول من كتابها – بعنوان “في ظل الدوقة” – سينشر في الأسواق “ بحلول نهاية أبريل ”.

ولفتت سامانثا: “إ نها مذكرات صادقة دافئة وظريفة ونابعة من القلب.. ليست كتيبًا سلبيًا ” ، مبينة: “ (لكن) هل كل شيء بالكتاب إيجابي؟، شخصيا أنا أفترض ذلك (..) دعنا نقل فقط أن الثرثرة البغيضة عن ميغان ماركل على الإنترنت سلبية، وبالمقارنة فإن كتابي ليس كذلك.. يبدو أن الناس يريدون كتابا بذيئا…. لكنه ليس كذلك ”.

وأشارت إلى أنه سيتم طرح الجزء الثاني من الكتاب في يوليو، أي قبل أسابيع من عيد ميلاد ميغان. ولم تحضر سامانثا ولا والدها حفل الزفاف الملكي، بعد اعتذار أبيها بسبب المرض قبل أيام فقط من الزواج. بينما تعرّضت الأخت الكبرى لميغان لنوبة برد.