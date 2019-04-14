ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إيران إلى 76 قتيلا
تسببت الفيضانات التي تجتاح إيران منذ شهر تقريباً بمقتل 76 شخصاً وبأضرار تقدر بحوالي ملياري يورو .
وقال معهد الطب الشرعي الإيراني في بيان نشر على موقعه ” ارتفع عدد القتلى إلى 76 قتيلاً بمقتل خمسة أشخاص جراء الفيضانات في مقاطعة خوزستان وآخر في محافظة إيلام ” .
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن وزير الداخلية عبد الرحمن فضلي قوله إن 25 من أصل 31 محافظة في البلاد وأكثر من أربعة آلاف قرية في مختلف أنحاء البلاد تأثرت بالفيضانات.
وأوضحت أن الأضرار تراوحت بين 300 ألف مليار و350 ألف مليار ريال (ما بين ملياري ومليارين و25 مليون يورو ).
qlq[ عدد التعليقات: 4692 ] نشر منذ 1 ساعة
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عقبال حكومتكم
اما الشعب المسالم
الله ينجيه
ابوبدر[ عدد التعليقات: 579 ] نشر منذ 21 دقيقة
عساهم باللي ما ياقاهم. الشعب المسالم راضين بافعال حكومة خامنئي حقهم ويهللون ويمجدون له. الا والله عساهم الماحي ومعهم نصر الشيطان والحوثي. ماخلوا ديرة الا افسدوا فيها ولا سلمت منهم الدول العربية كلها الا ونشروا فيها الضلال والقتل والارهاب