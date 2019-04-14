بالفيديو والصور.. المملكة تكشف التصميم المبتكر لجناحها في إكسبو 2020 دبي

الرياض(صدى):

كشفت المملكة العربية السعودية اليوم، عن تصميم جناحها المشارك في ” معرض إكسبو 2020 دبي ” بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سينطلق في شهر أكتوبر 2020م، حيث ستبلغ المساحة الكلية لجناح المملكة 13,069 مترًا مربعًا، ويعد ثاني أكبر جناح بعد جناح دولة الإمارات.

وسيسلط جناح المملكة الضوء على رسالتها للعالم، وانفتاحها في التواصل على جميع الأصعدة الاستثمارية والسياحية والثقافية، لصناعة مستقبلٍ أفضل للجميع.

كما تهدف المملكة لتحقيق التوازن بين محافظاتها على إرثها التاريخي، وما تحمله جغرافيتها من ثروة طبيعية، وبين رؤيتها الواسعة للمستقبل، وأهدافها الإستراتيجية التي تخطط للوصول إليها، حيث سيمنح الجناح للزائرين تجربة مثيرة لمعايشة تحول المملكة.

وجرى العمل على تصميم جناح المملكة ليكون رسالةً تمثّل تواجد المملكة في معرض “إكسبو” والرؤية التي تود إيصالها للعالم عن مستقبلها، إذ يعبّر الجناح بواجهته التي تنطلق من الأرض نحو السماء عن تمسّك المملكة بتراثها، وكيف شكّل أساسًا متينًا للانطلاق نحو مستقبلٍ مزدهر.

وقال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة الإشرافية لمشاركة المملكة في “إكسبو 2020 دبي” الأستاذ محمد التويجري: إنّ هذا التصميم الاستثنائي والمبتكر يجسّد عزم المملكة على إيجاد روحٍ تسعى لتحقيق طموحات شعبها وازدهار وطنها وتواصلٍ أشمل مع العالم ككل، ونتطلّع إلى زيارة الجميع لجناح المملكة، والتعرف على طموحاتنا ورؤيتنا عن قرب، وأن يكونوا جزءًا من قصتنا ورسالتنا التي سنرويها من خلاله.

من جانبها، قالت معالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب “إكسبو 2020 دبي” ريم بنت إبراهيم الهاشمي: إن جناح المملكة العربية السعودية في إكسبو 2020 دبي سيتيح لزواره من جميع أنحاء العالم معايشة التراث الغني للملكة وثقافتها، مع توضيح الكيفية التي تعمل بها منطقتنا معًا، لتشكيل مستقبل أكثر إشراقًا للجميع، ونتطلع للترحيب بأهلنا في المملكة لمشاركتنا بهذا الحدث الكبير والأول في المنطقة.

وقد بدأت أعمال بناء وتصميم الجناح في أوائل شهر فبراير 2019م، وسيتمكن الزوار من التعرف على تصميم الجناح من خلال موقع “إكسبو”، كون التصميم نقطة جذب من شأنها أن تثير اهتمام الزوار لاستكشافه.

وتنطلق فعاليات “إكسبو 2020 دبي” ابتداءً من شهر أكتوبر 2020م، وحتى شهر إبريل 2021م. ويُتوقع لهذه الوجهة العالمية أن تستقطب أكثر من 25 مليون زائر، يشكل الزائرون من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 70% منهم.

كما يتوقع أن يشارك في ذلك الحدث الضخم 190 دولة، حيث سيكون لكل دولة جناحها الخاص، في سابقةٍ تحدث للمرة الأولى في معارض “إكسبو”.