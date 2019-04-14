شركة الشايع الدولية للتجارة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة الشايع الدولية للتجارة باب التقديم على وظائف شاغرة للمواطنين من الرجال والنساء ، وذلك للعمل بفرع إدارتها الرئيسي بالرياض .

وابابت الشركة ان الوظائف المطلوبة بمسمى : اخصائي تدريب ، واخصائية تدريب ، وفقاً للشروط التالية : .

1- ان يكون المتقدم او المتقدمة من المواطنين

2- خبرة بمجال التدريب والتطوير في المبيعات او خدمة العملاء .

3- اجادة اللغة العربية والإنجليزية بطلاقة .

الوصف الوظفي :

واوضحت الشركة ان المتقدم سيكون مسئولاً عن تقديم البرنامج التعريفي بالشركة لجميع الموظفين المستجدين، بالإضافة إلى البرامج التدريبية حسب متطلبات قسم التدريب والتطوير في الشركة .

وبينت الشركة ان التقديم متاح بدءً من اليوم الأحد الموافق 14-4-2019 م ، والتقديم عبر ارسال السيرة الذاتية مع كتابةالمسمى الوظيفي ، على البريد الإلكتروني التالي :

[email protected]