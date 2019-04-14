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وظائف نسائية شاغرة في شركة علم بالرياض

وظائف نسائية شاغرة في شركة علم بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف ” ™ LinkedIn” عن توفر وظيفة نسائية شاغرة بمجال المالية، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، للعمل بمسمى ” مدقق أول – المراجعة الداخلية Senior Auditor Internal Audit”.

واشترطت الشركة درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية، ويفضّل وجود شهادات مهنية مثل (SOCPA/CPA/CIA/CMA)، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

وأشارت شركة علم إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد 2019/04/14م وينتهي عند إكتفاء العدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):هنا


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