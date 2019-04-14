كشف حقيقة دخول عمر البشير المستشفى

الخرطوم(صدى):

كشفت تقارير، اليوم الأحد، عن حقيقة صورة الرئيس السوداني المعزول، عمر حسن البشير، وهو يرقد في المستشفى، حيث ظهر بثوب أبيض على السرير، وبجانبه، موظف صحي يحمل سماعة جس النبض، ويبدو الرئيس السوداني في وضع مستقر.

وزعم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنها أول ظهور للرئيس الذي تم عزله من المنصب، يوم الخميس الماضي، عقب أشهر من المظاهرات في الشارع السوداني؛ ليؤكد خبراء أن الصورة قديمة وليست حديثة كما يزعم من شاركوها.

وجرى نشر الصورة عدة مرات قبل ذلك، أقدمها في 2014، في مقالات تتحدث عن الوضع الصحي للبشير، وهذا يؤكد بالملموس أنها لم تُلتقط قبل أيام قليلة فقط، وفي 11 أبريل الجاري، أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، عزل البشير وقال إنه تم التحفظ عليه في مكان آمن.

وفي السياق نفسه، لم يظهر البشير بعد إعلان عزله، فضلًا عن عدم ورود أي أنباء بشأن حالته الصحية أو المكان الذي يقيم فيه منذ قرار الإطاحة الذي جاء بعد ثلاثين عاما في السلطة.