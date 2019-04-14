وظائف شاغرة للجنسين بمؤسسة ” البريد السعودي “
كشفت مؤسسة ” البريد السعودي ” بالتعاون مع صندوق ” هدف ” عبر البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل بالمؤسسة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– مصمم جرافيك (العدد 4 وظائف).
وصف التدريب:
تطوير الأفكار الإبداعية والمفاهيم لتوصيل الرسالة المطلوبة بوسائل الجرافيك، ووضع المخططات العامة وتصميم الإنتاج للإعلانات والمجلات وتقارير الشركات وغيرها من وسائل الإعلام المنشورة.
المهام الوظيفية:
1- تسليم المنتج النهائي
تسليم المنتج النهائي للعميل وجمع الملاحظات وإدراجها.
2- تطوير المفاهيم
تطوير مفاهيم التصميم العامة لتناسب احتياجات العميل، وبلورة أسلوب يتماشى مع الصورة والوضع المرغوبين.
3- تقديم المشورة
تقديم المشورة الفنية بما يتماشى مع مفاهيم التصميم العامة، وتقديم المشورة بشأن المتطلبات الأسلوبية، مثل الألوان والصور ونمط النص والمخطط، لتوصيل الرسالة.
4- تحديد المتطلبات
التنسيق مع مالك التصميم (عملاء محليون أو خارجيون) لفهم الرسالة المراد نقلها، وتحديد المتطلبات، والاتفاق على المنتج النهائي.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- حاصل أو حاصلة على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الحاسب وتقنية المعلومات.
3- حديث التخرج.
4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.
5- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.
6- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم من خلال الرابط التالي: هنا
اترك تعليقاً