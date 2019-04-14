وظائف شاغرة للجنسين بمؤسسة ” البريد السعودي “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مؤسسة ” البريد السعودي ” بالتعاون مع صندوق ” هدف ” عبر البوابة الوطنية للعمل ” طاقات ” عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء؛ للعمل بالمؤسسة بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– مصمم جرافيك (العدد 4 وظائف).

وصف التدريب:

تطوير الأفكار الإبداعية والمفاهيم لتوصيل الرسالة المطلوبة بوسائل الجرافيك، ووضع المخططات العامة وتصميم الإنتاج للإعلانات والمجلات وتقارير الشركات وغيرها من وسائل الإعلام المنشورة.

المهام الوظيفية:

1- تسليم المنتج النهائي

تسليم المنتج النهائي للعميل وجمع الملاحظات وإدراجها.

2- تطوير المفاهيم

تطوير مفاهيم التصميم العامة لتناسب احتياجات العميل، وبلورة أسلوب يتماشى مع الصورة والوضع المرغوبين.

3- تقديم المشورة

تقديم المشورة الفنية بما يتماشى مع مفاهيم التصميم العامة، وتقديم المشورة بشأن المتطلبات الأسلوبية، مثل الألوان والصور ونمط النص والمخطط، لتوصيل الرسالة.

4- تحديد المتطلبات

التنسيق مع مالك التصميم (عملاء محليون أو خارجيون) لفهم الرسالة المراد نقلها، وتحديد المتطلبات، والاتفاق على المنتج النهائي.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حاصل أو حاصلة على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الحاسب وتقنية المعلومات.

3- حديث التخرج.

4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

5- أن تشير سجلات التأمينات الإجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

6- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، للتقديم من خلال الرابط التالي: هنا