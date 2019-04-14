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بالفيديو.. لحظة اقتحام المتظاهرين لمنزل ” البشير “

بالفيديو.. لحظة اقتحام المتظاهرين لمنزل ” البشير “
الخرطوم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو المتداولة لحظة اقتحام عدد من المتظاهرين لـ ” منزل ” يُقال أنه لرئيس السوداني المُتنحي عمر البشير.

ويظهر بالفيديو المتظاهرين وهم يدخلون ما وُصف بأنه قصر الضيافة ورددوا هتافات حماسية مثل ” حقنا… حقنا… حقنا ” ، فيما كان يردد آخرون هتافات ” جيش واحد، شعب واحد ” .

وكان الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع قد أعلن في بيان القوات المسلحة، باعتقال ” البشير ” والتحفظ عليه في مكان آمن.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 278 ] نشر منذ 9 دقائق

iهذ بيت اللوا وليس البشيرولكن ما لهمحق يدخلون على اهله قلة ادب فيهم

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