بالفيديو.. لحظة اقتحام المتظاهرين لمنزل ” البشير “

الخرطوم(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو المتداولة لحظة اقتحام عدد من المتظاهرين لـ ” منزل ” يُقال أنه لرئيس السوداني المُتنحي عمر البشير.

ويظهر بالفيديو المتظاهرين وهم يدخلون ما وُصف بأنه قصر الضيافة ورددوا هتافات حماسية مثل ” حقنا… حقنا… حقنا ” ، فيما كان يردد آخرون هتافات ” جيش واحد، شعب واحد ” .

وكان الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع قد أعلن في بيان القوات المسلحة، باعتقال ” البشير ” والتحفظ عليه في مكان آمن.