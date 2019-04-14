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السوق السوداء للعاملات تشتعل قبل رمضان وتقفز برواتبهن إلى 4000 ريال

السوق السوداء للعاملات تشتعل قبل رمضان وتقفز برواتبهن إلى 4000 ريال
نايف السالم(صدى):

تشهد أجور العاملات المنزليات ارتفاع ملحوظ بالسوق السوداء بنسبة تصل إلى 100% خاصة مع زيادة الإقبال عليهن مع اقتراب شهر رمضان الكريم .

وكشف متعاملون بالسوق أن أجر العاملة المنزلية المخالفة أو الغير نظامية وصل إلى 4000 ريال شهرياً بعد ان كان 2000 ريال فقط ، فيما يظل أجر العاملات المنزليات النظاميات متراواحاً بين 800 إلى 1000 ريال ، الأمر الذي أدى إلى تهرب العديد من العاملات للعمل بشكل غير نظامي أو الإتفاق مع الكفيل على عمل إضافي .

من جانبهم أكد أصحاب مكاتب الإستقدام أن المشكلة تفاقمت وأدت إلى ارتفاع الأجور نتيجة تعثر ملف الإستقدام لمدة 6 سنوات وبالتالي عدم توفر العاملات النظاميات ، إضافة إلى قلة الدول الموردة للعمالة ، وزيادة الحاجة إلى العاملات مع قرب رمضان بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بباقي شهور العام .


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