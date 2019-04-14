وفاة قيادية إخوانية برفقة أجنبي عنها في أحد الشقق المفروشة

مليكة فؤاد(صدى):

في واقعة غريب من نوعها ، لقيت مستشارة اخوانية تنتمي لحزب العدالة والتنمية مصرعها في ظروف غامضة أثناء تواجدها مع شخص لا تربطها به رابطة شرعية بإحدى الشقق المفروشة والمعدة للإيجار بمدينة إيموزار كندر، قرب مدينة فاس المغربية .

ووفقاً لوسائل إعلام مغربية ، فإن المتوفاه وتعمل مستشارة لإحدى الجماعات المحلية بإقليم العرائش، شمال البلاد، كما تشغل منصبًا قياديًا في الأمانة الجهوية لحزب العدالة والتنمية .

ومن المرجح ان تكون المتوفاه قد أصيبت بصعق كهربي او اختناق بسبب الغاز إذ وجدت متوفاه داخل الحمام ، وهي اربعينية غير متزوجة .

واعتقلت السلطات الشاب الذي ابلغ عن الحادث للتحقيق معه حول الواقعة ، فيما تشتبه الشرطة في وجود علاقة بينهما إذ يُقال أنهما عمدا إلى التنقل صوب هذه المدينة الصغيرة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع .