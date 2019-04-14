” واتساب ” تطلق ميزة جديدة لمنع المتطفلين من إضافتك لأي مجموعة 

وكالات(صدى):

أطلق تطبيق التراسل الفوري الأشهر ” واتساب ” ، خلال الأيام الماضية، تحديثاً جديداً، يحتوي على مجموعة من الميزات والتقنيات الحديثة.

ومن أهم تلك الميزات والتقنيات الحديثة، هي إمكانية منع أيّ مستخدم من إضافة أيّ شخص إلى مجموعة داخل ” واتساب ” من دون رغبة الأخير، حيث يمكن تفعيل تلك الميزة بسهولة شديدة لكل مستخدمي ” واتساب ” على نظامَي تشغيل ” أندرويد ” و ” آي أو إس “.

ولتفعيل تلك الميزة يجب اتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق واتساب، وانتقل إلى أيقونة الإعدادات، ومنها إلى أيقونة الحسابات، ثم خيار الخصوصية، اضغط على خيار ” مجموعات ” ، ستجد أمامك مجموعة من الخيارات: الأول، سيطلب أولاً من أيّ مستخدم إرسال رسالة دعوة بالموافقة من عدمها قبل إدخاله إلى أي مجموعة.

بينما الخيار الثاني ” لا أحد ” ، الذي سيمنع أي شخص من إضافتك إلى أي مجموعة من دون أن تبعث أنت بنفسك دعوة للدخول إلى تلك المجموعة.

والخيار الثالث ” جهات الاتصال ” ، تسمح لجهات الاتصال الخاصة بك فقط بإضافتك إلى أي مجموعة من دون دعوة، بينما الخيار الرابع ” أي شخص ” ، يمكن أي شخص إضافتك إلى أي مجموعة من دون دعوة.