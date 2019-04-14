مدرب ليفربول يدافع عن ” صلاح ” بعد تعرضه لهتافات عنصرية

طلال الغامدي(صدى):

علق المدرب الألماني يورجن كلوب على الهتاف العنصري الذي تعرض له نجم ” الريدز ” محمد صلاح من قبل أشخاص من جماهير تشلسي.

حيث قام 6 أشخاص من مشجعي فريق تشلسي قبل مباراة الفريق في يوروبا ليغ يوم الخميس أمام سلافيا براغ، بترديد هتافًا كرروا فيه أن ” صلاح مفجّر ” ؛ وذلك بسبب الأصل العربي والمسلم للاعب المصري.

وعن ذلك، وصف” كلوب ” ما حدث بـ ” المقزز ” قائلاً: ” إن أشخاصًا يقومون بمثل هذه الأفعال، يجب أن يحرموا مدى الحياة من دخول ملاعب كرة القدم ” .

وأضاف المدرب الألماني: ” إن كرة القدم هي المثال الأقوى عن إمكانية عمل أصحاب الأعراق المختلفة مع بعضهم البعض، فلا أحد يهتم من أي أتيت أو أين كان والداك أو أيا من ذلك ” .

كما طالب النادي بضرورة اتخاذ الإجراءات الواجبة؛ لتحديد أي شخص يرتكب جريمة كراهية ومعاقبته، مؤكدًا أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة للتصدي لهذه الجريمة.

وحُرم 3 من مرددي الهتاف من دخول استاد ” إيدن ” معقل سلافا براغ في مباراة اليوروبا ليغ، ويعمل تشلسي على تحديد هوية الثلاثة الآخرين.